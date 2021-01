Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première recrue hivernale approche pour Villas-Boas !

Publié le 10 janvier 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Orphelin de Bouna Sarr depuis cet été, l'OM aurait bouclé l'arrivée de Pol Lirola. Convoqué par la Fiorentina pour affronter Cagliari ce dimanche, le défenseur espagnol aurait déjà annoncé son départ à ses coéquipiers et devrait effectuer sa visite médicale ce lundi.

Dans les ultimes instants du mercato estival, Bouna Sarr a été transféré au Bayern. Alors qu'il a perdu son arrière droit, l'OM n'a pas eu le temps de recruter un remplaçant avant la fin de la dernière fenêtre de transferts. Contraint de bricoler jusqu'au mois de janvier, André Villas-Boas devrait enfin voir le successeur de Bouna Sarr rejoindre son effectif. Et il s'agirait de Pol Lirola. Interrogé sur le sujet ce samedi, le coach de l'OM a confié que le défenseur de la Fiorentina pouvait arriver très prochainement. « C'est un poste qu'on cherchait déjà à la fin du mercato estival, on n'avait pas fini tout ce qu'on voulait faire. On a une option mais on va voir si elle peut se confirmer dans les prochains jours » , a-t-il précisé à la chaine Téléfoot avant d'ajouter en conférence de presse d'après-match : « Il y a des offres sur la table. Pour Pol (Lirola), cela peut se finir dans les prochains jours » .

Un prêt pour Lirola

Comme l'a fait savoir André Villas-Boas, Pol Lirola serait parti pour signer à l'OM cet hiver. D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport , et de plusieurs autres médias, l'arrière droit de 23 ans pourrait être prêté jusqu'à la fin de la saison. Grâce à une option d'achat à hauteur de 11,5M€, l'OM devrait avoir la possibilité de conserver définitivement Pol Lirola à l'issue de son prêt.

Visite médicale à l'OM lundi pour Pol Lirola ?

Ce dimanche, Matthias Manteghetti, journaliste chez Canal + , est allé plus loin et a affirmé que Pol Lirola avait déjà annoncé son départ à ses coéquipiers. Présent dans le groupe de la Fiorentina pour affronter Cagliari ce dimanche, le défenseur espagnol devrait donc faire ses valises après le match pour migrer vers l'OM. Une information confirmée par Gianluca Di Marzio. A en croire le journaliste italien, Pol Lirola aurait bel et bien été convoqué par la Fiorentina pour la rencontre de ce dimanche face à Cagliari. Toutefois, son départ serait tout de même acté. Alors que tout serait bouclé entre les différentes parties, Pol Lirola devrait passer sa visite médicale ce lundi avant d'être prêté avec une option d'achat fixée à 12M€. André Villas-Boas, le coach de l'OM, peut désormais souffler, le successeur de Bouna Sarr s'apprête à prendre la route pour Marseille.