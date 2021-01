Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sort du silence pour sa première recrue hivernale !

Publié le 9 janvier 2021 à 21h30 par B.C. mis à jour le 9 janvier 2021 à 21h33

Alors que Pol Lirola est annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas s’est prononcé sur cette piste avant la rencontre face à Dijon.

Il n’y a pas qu’en attaque que l’OM cherche à se renforcer cet hiver. En effet, le club phocéen n’a pas eu le temps de recruter un latéral droit lors du dernier mercato estival après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich. Pablo Longoria multiplie ainsi les pistes pour parvenir à ses fins, et le head of football de l’OM serait proche du but. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et la Fiorentina pour l’arrivée de Pol Lirola (23 ans) d'après RMC et plusieurs médias italien, le latéral droit devrait ainsi être prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat estimée à 11.5M€.

« Pol Lirola ? C’est une option »