Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution enfin trouvée pour cet indésirable ?

Publié le 10 janvier 2021 à 17h00 par A.D.

Depuis la fin de la dernière saison, le FC Barcelone réalise un grand ménage dans son effectif. En plus des joueurs déjà poussés vers la sortie l'été dernier, le Barça envisagerait de se séparer d'autres indésirables, dont Junior Firpo. Et le Napoli pourrait aider la direction catalane à se débarrasser de son latéral gauche.

Lors du dernier mercato estival, le Barça a souhaité révolutionner son effectif. En difficulté sur le plan sportif et financier, le club catalan a décidé de se débarrasser de plusieurs éléments pour entrer dans une nouvelle ère. Ainsi, Luis Suarez (Atlético), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arthur Melo (Juventus), Ivan Rakitic (FC Séville) et bien d'autres ont quitté le FC Barcelone cet été. Et malgré cette pluie de départs, la direction blaugrana ne serait toujours pas rassasiée. En effet, le Barça voudrait voir partir d'autres éléments, jugés indésirables, à l'instar de Junior Firpo. Et grâce au Napoli, l'écurie barcelonaise pourrait très bientôt obtenir gain de cause pour son arrière gauche.

Un prêt payant à Naples pour Junior Firpo ?