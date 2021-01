Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès souligne la grande performance de Mauro Icardi !

Publié le 10 janvier 2021 à 16h15 par La rédaction

Après plusieurs semaines d'absence, Mauro Icardi s'est montré décisif lors de son retour avec le PSG. Buteur face à Brest, l'Argentin a d'ailleurs été salué par Pierre Ménès.

Un retour gagnant pour Mauro Icardi, voilà comment on pourrait résumer la performance de l'international argentin ce samedi contre Brest (3-0). Le joueur du PSG était absent depuis plus d'un mois en raison d'une blessure au genou. Entré en jeu à la 65ème minute de la rencontre face au Stade Brestois, Mauro Icardi a su faire parler de lui, avec un but à la 81ème minute du match, et une passe décisive pour Pablo Sarabia deux minutes plus tard.

« Un ratio assez exceptionnel »