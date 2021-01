Foot - PSG

PSG : Sarabia content pour la première victoire de Pochettino

Publié le 9 janvier 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2021 à 23h53

Pablo Sarabia s’est exprimé après la victoire du Paris Saint-Germain sur Brest ce samedi (3-0), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.