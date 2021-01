Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau message sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 11 janvier 2021 à 11h00 par T.M.

En pleine période d’élection présidentielle au FC Barcelone, le sujet Neymar est souvent évoqué. Dans ce feuilleton, Joan Laporta a toutefois fait une grande annonce.

Aujourd’hui au PSG, Neymar est heureux dans la capitale. De quoi d’ailleurs ouvrir la porte à une prolongation de contrat. Actuellement lié jusqu’en 2022, le Brésilien pourrait prochainement parapher un nouveau bail. En effet, selon les dernières informations de Téléfoot , Neymar souhaiterait rester au PSG et la direction parisienne serait optimiste dans ce dossier, et une offre concrète devrait prochainement être formulée. Toutefois, le FC Barcelone n’est jamais loin du joueur de 28 ans. En effet, différents candidats à la présidence ont ouvert la porte à un retour de Neymar, c’est qui n’est pas le cas de Joan Laporta.

« Je pense aux joueurs que nous avons »