Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour la prolongation de Neymar !

Publié le 11 janvier 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait passer à la vitesse supérieure afin de prolonger Neymar, les prochains jours pourraient être décisifs afin de sceller l’avenir du joueur de 28 ans dans la capitale française.

Trois ans après son arrivée au PSG, Neymar est désormais comme un poisson dans l’eau à Paris comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier. Et pour cause, l’ancien joueur de Santos a rangé au placard ses envies de retour au FC Barcelone et est même ouvert à l’idée de prolonger son contrat dans la Ville Lumière expirant le 30 juin 2022. Cela tombe bien, le PSG est sur la même longueur d’onde puisqu’il devrait lui formuler une offre en ce sens très prochainement à en croire les informations dévoilées par Téléfoot ce dimanche. Et tandis que l'optimisme règnerait en interne dans le dossier Neymar, c’est désormais au tour d’Isabela Pagliari de confirmer cette tendance.

« Neymar veut rester au PSG »