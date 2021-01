Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va accélérer pour la prolongation de Neymar !

Publié le 10 janvier 2021 à 12h10 par T.M.

Avec Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar est l’autre priorité du moment de Leonardo au PSG. D’ailleurs, cela devrait très prochainement bouger pour l’avenir du Brésilien.

Cela semblait inconcevable il y a encore mois, mais entre le PSG et Neymar, l’histoire pourrait bien continuer. En 2019, le Brésilien avait tout fait pour retrouver le FC Barcelone. Finalement resté, le joueur de 28 ans est désormais pleinement épanoui dans la capitale, ce qui ouvre la porte à une possible prolongation alors que son contrat court actuellement jusqu’en 2022. Leonardo l’a d’ailleurs reconnu, il discute depuis plusieurs semaines pour offrir un nouveau bail à Neymar. Et les derniers échos de ce gros dossier sont visiblement très bon.

Optimisme pour Neymar ?