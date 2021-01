Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Moise Kean !

Publié le 10 janvier 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Moise Kean pourrait être définitivement transféré au PSG l'été prochain. Alors que Leonardo voudrait conserver la pépite italienne, Everton pourrait ouvrir grand la porte à son départ pour recevoir une très belle enveloppe.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont tous les deux fait leurs valises l'été dernier. Si le Camerounais a accepté d'étendre son bail de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes, El Matador a, quant à lui, préféré partir dès le 1er juillet. Transféré à Manchester United et au Bayern, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont laissé un grand vide au PSG. Et pour pallier ces départs, Leonardo a fait le nécessaire pour recruter un nouveau buteur. En effet, lors de la dernière fenêtre de transferts, le directeur sportif du PSG est parvenu à trouver un accord avec Everton pour le prêt de Moise Kean. En difficulté chez les Toffees la saison dernière, l'international italien s'est tout de suite adapté à Paris. Alors qu'il enchaine les grosses performances au PSG, Moise Kean pourrait finalement ne pas retrouver Carlo Ancelotti à la fin de la saison. Tombé sous le charme de la pépite de 20 ans, Leonardo voudrait négocier un transfert définitif avec le coach d'Everton. Interrogé sur ce dossier, l'ancien technicien du PSG a laissé la porte ouverte au directeur sportif parisien.

Pochettino prêt à conserver Kean ?

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a expliqué clairement qu'il ne comptait pas bloquer le départ de Moise Kean si le PSG et son attaquant voulaient poursuivre leur aventure ensemble. « Tout d'abord, nous devons connaître la volonté du joueur. S'il veut rester au PSG, bien sûr que les deux devront s'asseoir autour d'une table pour en parler et ouvrir des négociations. Le club est ouvert à la discussion si le PSG veut recruter Moise Kean, qui est vraiment très bon en ce moment » , a confié l'entraineur d'Everton.

Everton voudrait encaisser un beau chèque pour Kean