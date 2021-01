Foot - PSG

PSG : Pochettino annonce la couleur pour le retour de Neymar !

Publié le 10 janvier 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Neymar était de nouveau absent ce samedi face à Brest, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la date du retour du joueur du PSG.

Le 13 décembre dernier, face à l’OL, le PSG avait craint le pire pour Neymar. Touché à la cheville, le Brésilien avait dû sortir du terrain sur civière. Finalement, après des examens, cela s’est avéré moins grave que prévu pour l’ancien du FC Barcelone. Néanmoins, depuis près d’un mois désormais, Neymar n’a toujours pas reporté le maillot du PSG. Ce samedi, face à Brest, le joueur de Mauricio Pochettino était encore absent. Quand faut-il s’attendre à le revoir sur les terrains ? Pourrait-il être de la partie mercredi face à l’OM pour le Trophée des Champions ?

« Attendre l’évolution des prochains jours »