Mercato - PSG : La grande annonce de Mourinho sur Dele Alli !

Publié le 11 janvier 2021 à 10h30 par T.M.

En marge de la rencontre de Tottenham ce dimanche, José Mourinho s’est confié sur Dele Alli. Et visiblement, l’Anglais a gagné des points auprès de son entraîneur. Au point de revenir dans les plans du Special One ?

Depuis le début de la saison, Dele Alli joue très peu à Tottenham. En effet, José Mourinho ne fait pas vraiment confiance à son milieu de terrain. Ce dimanche, le Britannique a toutefois repris goût au terrain en étant titulaire pour la rencontre de FA Cup face au Marine FC. Une rencontre durant laquelle Dele Alli a fait une belle impression, y compris aux yeux de José Mourinho. En effet, au sortir de la facile victoire de son équipe (0-5), l’entraîneur des Spurs s’est enflammé pour son joueur, qui pourrait bien revenir dans ses plans.

« Un bon professionnalisme, une bonne dynamique »