Mercato - PSG : Le premier gros coup de Pochettino déjà connu ?

Publié le 11 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Dele Alli serait plus que jamais courtisé par le PSG qui tente de trouver une solution pour faire venir le milieu offensif anglais cet hiver.

Interrogé vendredi en conférence de presse sur le mercato hivernal du PSG, Mauricio Pochettino avait préféré botter en touche sur la question : « C’est un sujet à traiter en interne. Cela fait 5 jours que nous sommes là, il y a déjà plein de choses à gérer avec notre arrivée. C’est un sujet en plus, et comme je l’ai déjà dit, on réfléchira et on parlera ensemble pour trouver les meilleures solutions ». Pourtant, en coulisses, la direction du PSG serait plus que jamais active pour offrir à Pochettino l’un de ses anciens protégés de Tottenham…

Le PSG à fond sur Dele Delli

Selon les informations dévoilées ces dernières heures par RMC Sport, le PSG aurait bien activé les négociations pour recruter Dele Alli avant la fin du mercato de janvier, et pour la première fois dans ce dossier, une issue positive semble envisagée par les différentes parties. En clair, le PSG semble aujourd’hui clairement en mesure de pouvoir attirer le milieu offensif anglais de Tottenham, mais reste à savoir s’il s’agira d’un prêt ou d’un échange sachant que les moyens financiers du PSG sont limités.