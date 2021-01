Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà identifié un gros coup à 83M€ !

Publié le 11 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, le PSG devrait être calme. En revanche, l’été prochain, cela pourrait être agité et Mauricio Pochettino verrait les choses en grand pour remodeler son effectif.

Selon les dernières informations de Téléfoot , Leonardo et Mauricio Pochettino se rencontreront dans les prochains jours et la discussion pourrait notamment porter sur le mercato hivernal. Alors que Christian Eriksen et Dele Alli sont évoqués au PSG, à quoi faut-il s’attendre ? Comme l’a expliqué l’émission de TF1 , le club de la capitale pourrait être discret lors de ce mois de janvier. Ce qui ne devrait pas être le cas l’été prochain. Alors qu’il a été question du gros coup Sergio Aguëro dernièrement, un autre objectif à Manchester.

Pochettino rêve de Paul Pogba !