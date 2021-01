Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Raiola… Le feuilleton Pogba prend une tout autre ampleur !

Publié le 10 janvier 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 10 janvier 2021 à 17h34

Intéressé par le profil de Paul Pogba, le PSG pourrait voir Manchester United compliquer sa tâche avec le Français afin de se mettre toutes les chances de son côté pour boucler l’opération Erling Braut Haaland.

Paul Pogba au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, la star des Red Devils devait plier bagage à en croire son agent Mino Raiola. Pour Tuttosport , le représentant du Français assurait ces dernières semaines que son histoire avec Manchester United était terminée et qu’il serait bénéfique pour toutes les parties de trouver un accord pour son départ le plus vite possible. En raison de la crise financière liée au Covid-19, un transfert semblerait improbable pour cet hiver, mais la situation pourrait être bien différente à la fin de la saison. En parallèle, les courtisans de Pogba resteraient à l’affût. Que ce soit le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane ou encore de la Juventus qui rêverait toujours de rapatrier son ancien milieu de terrain qui s’est révélé aux yeux du football mondial lors de son passage à Turin en 2012 et 2016. Néanmoins, la Vieille Dame craindrait le PSG et ses atouts à faire valoir dans cette opération. C’est du moins l’information communiquée par The Daily Star ce dimanche qui assure en outre que Mauricio Pochettino ferait de Pogba sa grande priorité en marge du mercato estival. Cependant, Manchester United pourrait jouer un sale tour au PSG pour Pogba.

Manchester United retournerait sa veste…

Sur le plateau du Transfer Window Podcast, le journaliste Ian McGarry a révélé que Manchester United ne serait plus aussi catégorique qu’auparavant à propos du dossier Paul Pogba. Alors qu’un départ semblait inéluctable, les Red Devils seraient désormais prêts à faire un pas en avant vers le clan Pogba afin d’ouvrir les négociations pour une prolongation de contrat. Une opération qui permettrait au dauphin de Liverpool en Premier League de garder la main mise sur le joueur et de limiter la casse pour une éventuelle future vente alors que le club mancunien avait considérablement investi pour le faire revenir de la Juventus en 2016. Mais que cacherait cette volonté de Manchester United de faire machine arrière dans le feuilleton Paul Pogba ?

Bien plus qu’une simple prolongation, United prépare le terrain pour Haaland !

Au cours de l’enregistrement du podcast, Ian McGarry est allé plus loin en expliquant qu’en raison de la pandémie du Covid-19, les options de Paul Pogba de quitter Manchester United seraient sérieusement limitées, voire nulles. Prolonger son contrat pourrait bien être sa meilleure option d’après le journaliste. D’un point de vue financier pour le joueur, mais aussi au niveau stratégique pour Manchester United qui est en froid avec Mino Raiola. Le fait de renouer les discussions ouvrirait le champ des possibles pour United avec Raiola qui gère également les intérêts d’un certain Erling Braut Haaland et de bâtir un pont que le buteur du Borussia Dortmund rejoigne à terme Old Trafford.



Invité à s’exprimer sur le dossier Haaland, Duncan Castles a tenu à rappeler que le Norvégien était le choix numéro un d’Ole Gunnar Solskjaer au poste d’attaquant sur le marché. Trouver un terrain d’entente ou un bon feeling pour Pogba entre Mino Raiola et Ed Woodward serait une stratégie que Manchester United pourrait mener à bien afin d’avoir toutes ses chances de recruter Erling Braut Haaland. Le décor est planté et le PSG est prévenu…