Mercato - PSG : Pochettino victime d'une supercherie pour Pogba ?

Publié le 10 janvier 2021 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 10 janvier 2021 à 16h49

Alors que Manchester United semblerait avoir pris la décision de se séparer de Paul Pogba, de quoi faire les affaires de Mauricio Pochettino qui voudrait l'attirer au PSG à la fin de la saison, les dirigeants des Red Devils seraient susceptibles de revoir leur position sur la question.

En marge du mercato estival, Mauricio Pochettino se pencherait sur le dossier Paul Pogba. C'est du moins ce que The Daily Star a assuré ce dimanche matin. Nouvel entraîneur du PSG, Pochettino ferait même du milieu de terrain de Manchester United, qui semblerait avoir perdu de son crédit aux yeux de ses dirigeants depuis la bombe lâchée par son agent Mino Raiola à Tuttosport , sa priorité numéro une pour le prochain mercato d'été. Tout paraît être bien parti pour le PSG puisque le représentant du champion du monde en personne a confié ces dernières semaines que son aventure mancunienne était terminée. Mais cela ne pourrait être qu'une illusion.

Une prolongation surprise pour Pogba ?