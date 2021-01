Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Sarabia sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 10 janvier 2021 à 16h10 par A.D.

Pendant les fêtes de fin d'année, Thomas Tuchel a laissé sa place à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Interrogé sur cette nouvelle arrivée, Pablo Sarabia a décrit la patte de l'Argentin.

Alors que ses résultats ne satisfaisaient plus les hautes sphères du PSG, Thomas Tuchel a été évincé. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont choisi de faire confiance à Mauricio Pochettino. Alors que l'Argentin a joué son deuxième match en tant qu'entraineur du PSG ce samedi soir (3-0 contre Brest), Pablo Sarabia s'est livré sur son style de coaching au micro de Canal + .

«Pochettino veut qu'on ait beaucoup le ballon»