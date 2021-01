Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup improbable de Leonardo se confirme !

Publié le 10 janvier 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG suit les prestations de Romain Faivre, qui a récemment prolongé son contrat avec Brest. Le milieu de terrain suscite également la convoitise de plusieurs clubs étrangers.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et le PSG entend bien se montrer actif. Récemment nommé au poste d’entraîneur du club parisien, Mauricio Pochettino aurait déjà donné son avis sur plusieurs dossiers et notamment sur celui du milieu de terrain. Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Christian Eriksen, mais comme annoncé par le 10 Sport le 26 décembre dernier, le technicien argentin privilégie la piste menant à Dele Alli (Tottenham). Par ailleurs, le Daily Star indique ce dimanche que Pochettino aurait des vues sur Paul Pogba et essaierait de le faire venir en France mais plutôt lors du prochain mercato estival. Mais les dirigeants parisiens s’intéressent également au marché français et un joueur de Ligue 1 a retenu leur attention.

Le PSG observe Romain Faivre

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 9 janvier, le PSG suit de près les prestations de Romain Faivre. Une information confirmée ce dimanche par Foot Mercato . Recruté 500 000 € par Brest lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain de 22 ans connait une progression fulgurante et réalise une très bonne saison en Ligue 1. « C’est vrai que tout est allé très très très vite. C’est une ascension… pas fulgurante, ce n’est pas le mot, mais je dirais qu’elle était inattendue. Je savais que j’avais les qualités, beaucoup de choses sont entrées en jeu, il y a eu les Espoirs aussi. J’espère ne pas m’arrêter là » déclarait récemment l’international espoirs dans un entretien au Télégramme . Des performances qui pourraient lui ouvrir les portes des plus grandes équipes, à l'instar du PSG. Leonardo apprécie énormément le profil du joueur, qui a récemment prolongé son contrat avec Brest jusqu’en 2025. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs profité de la rencontre entre les deux équipes ce samedi en Ligue 1 pour observer la prestation de Romain Faivre, qui voit sa valeur augmenter. A en croire les informations du Télégramme, le joueur passé par Tours couterait aujourd’hui 15M€ et ne devrait pas s’éterniser en Bretagne.

Plusieurs cadors européens suivent le joueur de Brest