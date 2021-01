Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG s’intéresse à un joueur de… Brest !

Publié le 9 janvier 2021 à 11h45 par Alexis Bernard mis à jour le 9 janvier 2021 à 11h50

En pleine ascension du côté de Brest, Romain Faivre se retrouve de plus en plus courtisé. Le PSG commence à surveiller son profil…

Son pied gauche commence à se faire particulièrement remarquer du côté de Brest. Il faut que dire que Romain Faivre fait ce qu’il faut pour attirer l’attention des clubs depuis plus d’un an. Avec quatre buts et trois passes décisives (en dix-huit rencontres) pour sa toute première saison en Ligue 1, le milieu de terrain de 22 ans explose au grand jour. Avec Brest comme avec l’équipe de France Espoirs, le joueur formé à Monaco est l’une des révélations du moment. Un joueur acheté une bouchée de pain (moins de 500 000 euros) l’été dernier par Brest, après avoir passé une saison entière en équipe réserve à Monaco…

Paris et Manchester le regardent

Après avoir prolongé son contrat seulement quatre mois après son arrivée (le jour de Noël), pour verrouiller un peu plus son avenir (juin 2025) et récompenser ses excellentes prestations du début de saison, Romain Faivre se retrouve de plus en plus courtisé. Selon nos informations, parmi les hordes de clubs qui commencent à surveiller sa progression, on retrouve le PSG. Une simple observation, pour le moment, mais l’intérêt est là. En Europe, Manchester United serait également attentif à ses performances. Suffisant pour lui donner envie de poursuivre son extraordinaire ascension des derniers mois.