Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale se précise pour Mbappé !

Publié le 9 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

Kylian Mbappé se questionnerait actuellement sur son avenir. Aucune décision définitive n’aurait été prise, mais un départ du PSG cet été reste d'actualité et les plus grands clubs européens pourraient se manifester auprès de Leonardo pour tenter de le recruter.

Et si l’histoire parisienne de Kylian Mbappé prenait fin durant cette année 2021 ? Un départ du joueur de 22 ans serait loin d’être exclu, alors que les plus folles rumeurs apparaissent dans la presse au sujet de l’avenir de l’attaquant. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le champion du monde français est à un tournant de sa carrière. Mbappé pourrait très bien prolonger son contrat et rester à Paris, mais il pourrait aussi prendre la décision de rejoindre une équipe étrangère lors du prochain mercato estival à seulement un an de la fin de son bail. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activeraient en coulisses pour trouver un accord avec Mbappé, qui attendrait des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de trancher pour son avenir. Autrement dit, pour l’heure, aucun scénario n’est écarté et un transfert à la fin de la saison restera d’actualité tant qu’il ne trouve pas un accord avec le PSG pour prolonger son contrat.

« Il est évident que tous les grands clubs vont essayer de le recruter »