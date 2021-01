Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Romain Perraud prolonge à Brest !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h12 par Alexis Bernard

Auteur d’un excellent début de saison avec Brest, Romain Perraud est très courtisé sur le marché. Néanmoins, le latéral gauche va prolonger son bail avec le club breton.

Avec 3 buts et 5 passes décisives au compteur en 17 apparitions sous le maillot du Stade Brestois, Romain Perraud est l’un des hommes en forme du club breton. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le latéral gauche de 23 ans est très courtisé, incitant sa direction à s’activer pour sécuriser son avenir. Romain Perraud est en discussion avec Brest pour prolonger depuis plusieurs semaines et c’est désormais chose faite. Selon nos informations, l’ancien joueur du Paris FC va renouveler son bail jusqu’en juin 2025 mais reste très courtisé en raison de ses performances en Ligue 1. Plusieurs clubs français de haut de tableau le suivent, mais Romain Perraud a également la cote à l’étranger puisque Leipzig et Everton sont notamment sur les rangs.