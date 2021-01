Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Ligue 1 doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 10 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme vous l’a révélé en exclusivité le 10 Sport, le PSG suit attentivement les prestations de Romain Faivre, mais le milieu de Brest n’est pas l’unique joueur de Ligue 1 à être apprécié par Leonardo. Alors selon vous, sur quel joueur du championnat doit se positionner le directeur sportif parisien ?

Depuis la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les noms fusent concernant les éventuelles recrues de l’entraîneur argentin. Alors que Lionel Messi et Sergio Ramos étaient déjà annoncés sur les tablettes parisiennes, la presse étrangère indique que Sergio Agüero, Hugo Lloris et même Harry Kane serait aujourd'hui dans le viseur du club de la capitale. Cependant, le PSG pourrait également se focaliser sur des joueurs de Ligue 1 que les dirigeants ont l’habitude d’observer chaque semaine.

Aouar, Depay, Faivre… Quelle recrue du Championnat pour le PSG ?

D’après les informations exclusives du 10 Sport, le PSG surveille notamment avec attention Romain Faivre, auteur d’un excellent début de saison avec Brest. Son match face au club parisien ce samedi soir justifie d’ailleurs l’intérêt que le PSG lui porte. À Lyon aussi, plusieurs joueurs ont tapé dans l’oeil de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Le10sport.com vous révélait l’année dernière qu’Houssem Aouar était très apprécié par le président du PSG, et l’écurie parisienne aimerait également Léo Dubois et Memphis Depay, surtout que le capitaine de l’OL arrive en fin de contrat. La piste Eduardo Camavinga (Rennes) est également à surveiller du côté du PSG, l’international français devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival puisque son départ de Bretagne semble acté. Ces derniers mois, les noms de Boubacar Kamara (OM), Youcef Atal (OGC Nice) ou encore Renato Sanches (LOSC) ont également été annoncés comme faisant partie des cibles du PSG.



Alors selon vous, quel joueur de Ligue 1 doit être la priorité de Leonardo ? À vos votes !