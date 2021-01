Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en action pour Moise Kean ? La réponse !

Publié le 10 janvier 2021 à 18h45 par T.M.

Selon la presse britannique, les discussions auraient débuté entre le PSG et Everton pour le transfert de Moise Kean. Toutefois, il pourrait bien en être autrement pour l’avenir de l’Italien.

Prêté jusqu’au PSG jusqu’à la fin de la saison, Moise Kean voit actuellement son avenir faire énormément parler. En effet, alors que l’Italien était en difficulté à Everton la saison dernière, il rayonne depuis son arrivée dans la capitale. En l’absence de Mauro Icardi, le buteur de 20 ans a fait forte impression. De quoi visiblement convaincre de Leonardo de s’offrir définitivement le joueur de Carlo Ancelotti. Toutefois, le prêt ne prévoyant pas d’option d’achat, le PSG doit donc directement négocier avec Everton pour conserver Moise Kean. Ainsi, il y a quelques jours, Sky Sports annonçait le début des discussions avec les Toffees.

« Les négociations sont calmes »