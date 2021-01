Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Bielsa… Des jours décisifs pour l’avenir de Draxler !

Publié le 10 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Julian Draxler ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, l’Allemand pourrait prochainement être fixé. D’ici quelques jours, le sort de Draxler pourrait en effet être scellé.

Arrivé en janvier 2017 au PSG contre près de 40M€, Julian Draxler n’est jamais parvenu à s’imposer dans la capitale et à confirmer tout son talent entrevu lorsqu’il a explosé en Allemagne. Auteur de performances décevantes, le milieu de terrain de 27 ans a ainsi vu son temps de jeu se réduire au fil des mois, devenant même un indésirable dans la capitale. En effet, au moment d’évoquer les joueurs sur le départ au PSG, le nom de Draxler revient souvent bien que selon certaines informations, une prolongation pourrait également être envisageable pour l’ancien de Wolfsburg. « Draxler ne serait pas fermé à une prolongation si jamais elle venait sur la table. Apparemment cette hypothèse ne serait pas exclue », expliquait ainsi Loïc Briley, journaliste pour RMC . Poussé vers la sortie, Julian Draxler se sent toutefois très bien à Paris où il a encore 6 mois de contrat. Après avoir refusé de partir ces derniers mois, l’Allemand ira-t-il jusqu’au bout de son engagement ?

Une décision imminente !

Pour Julian Draxler, les prochains jours seront décisifs. En effet, Mauricio Pochettino, tout juste nommé entraîneur du PSG, a demandé quelques jours de réflexion pour décider de l’avenir de certains joueurs et l’Allemand en fait partie. Pour GiveMeSport , Fabrizio Romano a ainsi confié : « Pochettino n’a pas encore décidé, mais il a demandé quelques jours pour décider à propos de ces joueurs qui ne jouent pas comme Draxler. Durant sa première réunion avec Leonardo, il a dit : « Donnez moi quelques jours pour décider à propos de ces joueurs et après nous déciderons pour les vendre ou non » ».

« Leeds est à la recherche de ce genre de joueurs »