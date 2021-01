Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel... Le message fort de Sarabia !

Publié le 11 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Pablo Sarabia reconnaît qu'il faut un temps d'adaptation.

En fin d'année, le Paris Saint-Germain a décidé d'acter un changement majeur en se séparant de Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino sur le banc. Un choix fort, surtout à cette période de l'année, et qui va demander du temps pour porter ses fruits. Après la victoire contre Brest (3-0), quelques jours après le nul à Saint-Etienne (1-1), le PSG est clairement en rodage et comme l'explique Pablo Sarabia, il faudra un temps d'adaptation.

«On doit s'adapter à tout ce qu'il nous demande»