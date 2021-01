Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nemanja Radonjic interpelle clairement Longoria et Villas-Boas !

Publié le 11 janvier 2021 à 16h30 par T.M.

En ce mois de janvier, Nemanja Radonjic se retrouve à un moment charnière de son aventure à l’OM, lui qui est arrivé à l’été 2018. Ainsi, de passage en conférence de presse ce lundi, le Serbe a fait passer un message à Pablo Longoria, ainsi qu’à André Villas-Boas.

Dans le projet de Frank McCourt, l’un des axes de recrutement était notamment de se positionner sur de jeunes joueurs à fort potentiel afin d’espérer une grosse plus-value quelques années. Ainsi, en suivant cette politique, les Phocéens sont allés chercher Nemanja Radonjic à l’Etoile Rouge de Belgrade en 2018. Un pari sur l’avenir loin d’être payant aujourd’hui. En effet, le Serbe enchaine les performances décevantes et n’arrive à pas trouver une place dans le groupe d’André Villas-Boas, disposant que d’un faible temps de jeu. Dans cette situation, l’avenir de Radonjic est ainsi remis en question, lui qui est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2023. A l’occasion de ce mois de janvier, alors que des départs sont attendus à l’OM, l’ailier de 24 ans pourrait ainsi prendre la porte.

« Je veux rester à l'OM jusqu'à l’été »

Entre l’OM et Nemanja Radonjic, l’heure du divorce pourrait donc se rapprocher. Pas retenu, le Serbe serait notamment dans les petits papiers de Sassuolo. Toutefois, interrogé sur son avenir, le joueur d’André Villas-Boas a clairement prévenu sa direction et Pablo Longoria, il n’entend pas faire ses valises durant ce mois de janvier. « Le mercato ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun club qui m'a contacté. Je suis sûr de rester à l'OM jusqu'à l'été, après on verra. Sassuolo ? Je ne sais rien sur le sujet. On ne m'a rien dit. Les seules choses que je sais, c'est parce que je le lis sur internet. Je le répète je veux rester à l'OM jusqu'à l’été », a ainsi fait savoir Nemanja Radonjic ce lundi en conférence de presse.

« J'espère que je vais jouer plus »