Mercato - ASSE : Pour cette grosse piste de Puel, c’est terminé !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h15 par Th.B.

Attaquant bien connu des défenses de Ligue 1 pour sa belle saison à l’AS Monaco lors de l’exercice précédent, Islam Slimani va faire son retour dans l’élite du football français. Pas à l’ASSE qui le suivrait, mais plutôt au sein du club rival : l’OL.

Ces derniers temps, le nom d’Islam Slimani a été lié à l’ASSE, les Verts semblant être en quête d’un nouvel attaquant dans le cadre de ce mercato hivernal. Cependant, l’international algérien ne devrait pas rejoindre l’ASSE bien qu’il n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers à Leicester City. En effet, le directoire stéphanois ferait le forcing pour Mostafa Mohamed et travaillerait d’arrache-pied avec Zamalek afin de trouver un terrain d’entente et boucler cette opération. La piste Slimani semblerait désormais être de l’histoire ancienne d’autant plus que son arrivée chez le rival lyonnais se préciserait les heures passant. Samedi soir, Juninho, directeur sportif de l’OL, assurait à Téléfoot La Chaîne que les Gones discutaient bel et bien avec Islam Slimani, mais que rien n’était encore fait pour l’ancien buteur de l’AS Monaco. La donne aurait changé.

Visite médicale mardi pour Slimani à l’OL