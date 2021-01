Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Aguero, une mauvaise pioche signée Pochettino ?

Publié le 11 janvier 2021 à 14h30 par A.D.

Alors qu'il vient tout juste de prendre place sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ferait du recrutement de Sergio Aguero, qui sera en fin de contrat le 30 juin, une priorité. Toutefois, ce choix ne devrait pas être payant pour le technicien argentin. Explications.

Arrivé à l'été 2011, Sergio Aguero fait le plus grand bonheur de Manchester City depuis presque 10 saisons. Et pourtant, comme toutes les bonnes choses ont une fin, El Kun pourrait vivre ses derniers mois chez les Citizens . En effet, Sergio Aguero sera en fin de contrat le 30 juin et peut déjà négocier avec le club de son choix pour un transfert libre et gratuit l'été prochain. De retour au PSG, mais cette fois-ci en tant qu'entraineur, Mauricio Pochettino serait totalement conscient de la situation contractuelle de son compatriote argentin. Dans cette optique, l'ancien de Tottenham aurait fait du recrutement de Sergio Aguero une priorité selon les dernières informations de Bruno Satin, divulguées dans le Late Football Club (Canal +) il y a quelques jours. Toutefois, attirer El Kun vers le PSG lors du prochain mercato estival serait un pari risqué.

Sergio Aguero trop fragile ?