Mercato - PSG : Bielsa, philosophie... L'arrivée de Pochettino est appréciée par le vestiaire !

Publié le 11 janvier 2021 à 1h15 par Th.B.

Nommé entraîneur du PSG le 2 janvier, Mauricio Pochettino semble faire l’unanimité en interne. Au sein du vestiaire, la philosophie du coach parisien est appréciée et ce n’est pas Ander Herrera qui dira le contraire.

Dès son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a tenu à déposer sa patte sur l’effectif parisien. Que ce soit lors des séances d’entraînement au cours desquelles il a demandé plus d’intensité physique à ses joueurs ou leurs des matchs où Marco Verratti, et particulièrement face à l’ASSE, a eu un rôle plus offensif. Le nouvel entraîneur du PSG veut inculquer sa philosophie au Paris Saint-Germain. Pour Rivaldo, Doha et les dirigeants parisiens ont fait le bon choix en nommant Pochettino entraîneur. Emballé par ce que Mauricio Pochettino compte mettre en place au PSG, Ander Herrera s’est enflammé pour le technicien argentin qui lui rappelle Marcelo Bielsa qu’il a côtoyé à l’Athletic Bilbao.

Herrera note des similitudes entre Pochettino et Bielsa