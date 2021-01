Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Moise Kean !

Publié le 10 janvier 2021 à 20h10 par T.M.

Visiblement intéressé par le transfert définitif de Moise Kean au PSG, Leonardo devra toutefois être très convaincant auprès d’Everton.

Avec 11 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues depuis son arrivée au PSG, Moise Kean fait forte impression. En l’absence de Mauro Icardi, l’Italien s’est illustré à la pointe de l’attaque. L’Argentin était désormais de retour, Mauricio Pochettino va donc devoir faire un choix, mais les performances de Kean vont forcément peser dans la balance. Elles auraient d’ailleurs d’ores et déjà convaincu Leonardo de le transférer définitivement. Ainsi, alors que Moise Kean est actuellement prêté par Everton, des discussions auraient débuté entre les deux clubs en vue d’une future opération.

« Ils devront faire une offre importante »