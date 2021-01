Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette prédiction de Pierre Ménès sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 janvier 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que bon nombres d’observateurs estiment que Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine, cet avis n’est pas partagé par Pierre Ménès.

À un an et demi de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait être vendu par le club de la capitale l’été prochain si aucun accord n’est trouvé dans le sens d’une prolongation de son bail. En effet, le club de la capitale ne pourra pas se permettre de le conserver s’il ne renouvelle pas son contrat puisqu’il s’exposerait alors à la possibilité qu’il s’en aille librement l’été suivant. Par conséquent, dans un contexte où les négocations pour sa prolongation trainent en longueur, plusieurs observateurs estiment que Kylian Mbappé quittera le PSG dès l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid.

« Je ne suis pas du tout certain que Mbappé sera au Real Madrid la saison prochaine »