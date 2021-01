Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Camavinga !

Publié le 10 janvier 2021 à 23h30 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Pierre Ménès estime que l’international français serait bien inspiré de rester une saison de plus au Stade Rennais.

« C’est sur que ça fait plaisir quand grand club s’intéresse à toi (le Real Madrid, NDLR). Moi je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison, et après on va s’asseoir à table et peser le pour et le contre », a lâché Eduardo Camavinga dans un entretien accordé au Canal Football Club diffusé ce dimanche. Ce faisant, le joueur de 18 ans a laissé toutes les portes ouvertes pour son avenir, que ce soit dans le sens d’un départ ou d’une saison de plus avec le Stade Rennais, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Une chose est en tout cas certaine à croire ses propos : il ne se souciera de son avenir qu’en fin de saison, et ce dans un contexte où il aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid et de Zinedine Zidane.

« Ce serait une bonne idée de rester encore un an à Rennes »