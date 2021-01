Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de Paulo Dybala !

Publié le 10 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Paulo Dybala a dernièrement vu son nom être lié au Paris Saint-Germain, tout indique que l’international argentin ne prendra pas la direction du club de la capitale française prochainement.

À un an et demi du terme de son contrat à la Juventus, Paulo Dybala est dans le flou pour son avenir. En effet, les négociations pour la prolongation de son bail semblent trainer en longueur, et ce dans un contexte où ses performances cette saison sont moins reluisantes que par le passé, Alvaro Morata s’étant mué en le compagnon idéal de Cristiano Ronaldo dans l’attaque des Bianconeri . Ainsi, certaines informations ont dernièrement fait état d’un intérêt du PSG à l’égard de Paulo Dybala, notamment dans le cadre d’un échange avec Mauro Icardi, en difficulté à Paris depuis un an malgré son retour en fanfare ce samedi contre le Stade Brestois (victoire 4-0 des Parisiens) avec un but et une passe décisive.

Une nouvelle réunion en février entre la Juventus et le clan Paulo Dybala !

Toutefois, la Juventus serait encore loin d’avoir pris la décision de se séparer de Paulo Dybala, bien au contraire même ! En effet, à en croire les informations de Tuttosport rapportées par CalcioMercato.it ce dimanche, une nouvelle réunion serait prévue dans les semaines à venir avec l’agent de celui qu’on surnomme La Joya . Cette rencontre au sommet avec Fabio Paratici devrait avoir lieu au cours du mois de février, en face à face ou à distance en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Pour sa part, la Vieille Dame resterait ferme sur ses positions, avec une offre salariale qui ne dépassera les 10 M€/an plus 2 M€ en bonus pour renouveler le contrat de Paulo Dybala. Cas contraire, si aucun accord venait à être trouvé avec l’ancien joueur de l’US Palerme, ce dernier pourrait être invité à faire ses valises lors de la prochaine session estivale des transferts, soit à un an du terme de son contrat.

En cas de départ, Paulo Dybala ne privilégierait pas le PSG !