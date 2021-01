Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour Paulo Dybala !

Publié le 8 janvier 2021 à 22h10 par A.C.

Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, ferait partie des joueurs réclamés par Mauricio Pochettino au PSG.

L’année 2021 commence bien pour Paulo Dybala. L’attaquant retrouve du temps de jeu à la Juventus et face au Milan AC (1-3), il est à l’origine des deux buts de Federico Chiesa. Un nouvel élan pour l’attaquant, qui est annoncé sur le départ après une première partie de saison très moyenne. La presse italienne l’a notamment lié à Manchester United, au FC Barcelone, mais surtout au Paris Saint-Germain. A peine arrivé, Mauricio Pochettino aurait en effet glissé le nom de Dybala à Leonardo.

La prolongation de Dybala reprend de plus belle