Mercato - Real Madrid : La mise au point de Camavinga sur son avenir !

Publié le 10 janvier 2021 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid depuis plusieurs mois, Eduardo Camavinga a expliqué qu’il ne se soucierait de son avenir qu’au terme de la saison en cours.

À 18 ans, Eduardo Camavinga est considéré comme l’unes des plus grandes promesses du football européen. Ses très bonnes performances du côté du Stade Rennais ont logiquement attiré les regards d’écuries de premier plan, parmi lesquelles figureraient le PSG ou encore le Real Madrid. Ainsi, à un an et demi de la fin de son contrat à Rennes, le jeune international français est fréquemment annoncé sur le départ du club breton, et ce d’autant plus que Zinedine Zidane aimerait vivement l’avoir à disposition dans son effectif. Seulement voilà, pour l’instant, Eduardo Camavinga préfère suivre de loin toutes les informations au sujet de son avenir.

« Mon avenir ? On va attendre la fin de saison »