Mercato - Real Madrid : Camavinga met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de nombreux clubs européens, parmi lesquels le Real Madrid, Eduardo Camavinga a confié qu’il parvenait à ne pas prêter attention aux rumeurs qui concernent son avenir.

À 18 ans, Eduardo Camavinga est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Ainsi, grâce à ses bonnes performances du côté du Stade Rennais depuis des mois, malgré une baisse de régime dernièrement, le jeune international français a attiré l’attention de prestigieuses écuries européennes. En effet, le PSG, le Bayern Munich ainsi que le Real Madrid sont régulièrement annoncés sur les traces du milieu rennais. De quoi gêner Eduardo Camavinga, lui qui est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 ? Pas vraiment à en croire ses propos à l’occasion d’un entretien accordé au site internet du club breton, au cours duquel il a affirmé pleinement réussir à faire la part des choses.

« Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures »