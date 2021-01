Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le départ de Moussa Dembélé est imminent !

Publié le 10 janvier 2021 à 23h40 par La rédaction

Annoncé très proche de l’Atletico de Madrid ces derniers jours, Moussa Dembélé pourrait débarquer dans la capitale espagnole dans les prochaines question d’heures. Il ne manquerait plus que la visite médicale du joueur pour conclure son transfert.