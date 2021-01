Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel… Marquinhos aurait une préférence claire !

Publié le 10 janvier 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Marquinhos serait plus que satisfait de l’arrivée du technicien argentin dans la capitale française.

Après un début de saison poussif, Thomas Tuchel a été limogé par le PSG à six mois de la fin de son contrat le 23 décembre au sortir de la victoire 4-0 des Parisiens contre Strasbourg, comme le10sport.com vous l’avait annoncé. Et pour succéder à l’Allemand, le club de la capitale a choisi de miser sur Mauricio Pochettino, qui a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une année supplémentaire. Désormais, les joueurs du PSG découvrent petit à petit les méthodes de l’ancien entraîneur du Tottenham, qui réclamerait notamment beaucoup d’intensité à ses hommes dans leur travail à l’entrainement.

« Marquinhos est super content car Pochettino le fait jouer défenseur central »