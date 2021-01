Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alli, Paredes, Eriksen... Coup dur pour Leonardo ?

Publié le 10 janvier 2021 à 19h10 par D.M.

Alors que Leonardo espèrerait un départ de Leandro Paredes à l’Inter afin de boucler le dossier Dele Alli, Antonio Conte a douché les espoirs du dirigeant parisien.

Leonardo s’active en coulisses pour boucler l’arrivée de Dele Alli. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 28 décembre dernier, le joueur de Tottenham est la priorité de Mauricio Pochettino au milieu de terrain. Et Leandro Paredes pourrait jouer un rôle crucial dans cette opération. Le joueur argentin serait sur les tablettes de l’Inter selon Tuttosport et son arrivée à Milan pourrait permettre à Christian Eriksen de filer à Tottenham afin de remplacer… Dele Alli. Un jeu de chaises musicales espéré par Leonardo, mais qui ne devrait pas voir le jour.

« Nous ne ferons absolument rien »