Mercato - ASSE : Claude Puel menacé chez les Verts ? La réponse !

Le directeur général des services Xavier Thuilot ayant quitté l'ASSE ce dimanche, Claude Puel se retrouve démuni de son bras droit. L'entraîneur des Verts est-il pour autant menacé ? Un départ ne semble pas d'actualité.

« Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels » . Cette annonce officielle de l'ASSE aurait pu remettre l'avenir de Claude Puel en question. Arrivé en 2019, en même temps que l'entraîneur des Verts , en qualité de directeur général des services, Xavier Thuilot était un véritable bras droit pour Puel, notamment sur les sujets de développement du club. Le départ de Thuilot résulte, selon L e Courrier Picard , de sa mésentente avec Roland Romeyer, président de l'ASSE, notamment dans la gestion du dossier Stéphane Ruffier, licencié récemment, et plus globalement sur le développement du club, cher à Puel.

Claude Puel parti pour rester