Mercato - ASSE : Puel fait une grande annonce pour le recrutement !

Publié le 10 janvier 2021 à 16h00 par A.D.

De retour de blessure depuis peu, Panagiotis Retsos a fait une rechute. Alors que son défenseur central sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Claude Puel a confié qu'il pourrait tenter un coup pour le remplacer lors du mercato hivernal.

Alors qu'il venait de soigner une blessure, Panagiotis Retsos était un peu juste pour reprendre face à Reims ce samedi. Toutefois, Claude Puel s'est senti obligé de l'aligner parce que Timothée Kolodziejczak, malade, était forfait. Et malheureusement pour le coach de l'ASSE, son choix a été fatal. En effet, Panagiotis Retsos s'est une nouvelle fois blessé et devrait être écarté des terrains pendant un bon moment. Pour pallier l'absence de son défenseur central, Claude Puel pourrait se servir du mercato hivernal. En conférence de presse d'après-match (Reims 3-1 ASSE), le technicien de l'ASSE a regretté la blessure de Panagiotis Retsos avant de reconnaitre qu'il pourrait tenter de le remplacer avant la fin du mois de janvier.

«On va voir ce qu'il est possible de faire sur le mercato»