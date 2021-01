Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… Ce nouveau constat sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 9 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Le feuilleton Sergio Ramos est très loin d’être fini. Alors que le PSG resterait à l'affût, l'avenir du capitaine du Real Madrid reste incertain. Selon Rivaldo, le défenseur de 34 ans pourrait être intéressé par un nouveau défi.

Restera, restera pas ? Telle est la question pour Sergio Ramos. Libre de tout contrat à l'issue de la saison, le capitaine du Real Madrid n’a toujours pas accepté la moindre offre de prolongation. Ramos souhaiterait prolonger de plusieurs années sans pour autant toucher à son salaire, tandis que Florentino Pérez est réticent à l'idée de répondre aux exigences de son joueur en pleine crise sanitaire. Plusieurs grands clubs, à l'instar du PSG, seraient prêts à réaliser un effort financier pour accueillir l’Espagnol de 34 ans.

« Après plus de 15 ans à jouer au Real Madrid, je pense qu’il pourrait considérer l’opportunité de relever un nouveau défi. »