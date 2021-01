Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme menace se confirme pour Zidane avec Alaba !

Publié le 9 janvier 2021 à 20h00 par D.M.

Le Real Madrid serait idéalement placé pour s’offrir David Alaba à la fin de la saison. Mais Liverpool se serait immiscé dans ce dossier et tenterait de convaincre le joueur de rejoindre la Premier League.

L’histoire d’amour entre David Alaba et le Bayern Munich semble toucher 0 sa fin. Le président du club bavarois, Herbert Hainer, a annoncé récemment qu’il retirait l’offre de prolongation transmise au défenseur, qui a donc la possibilité de quitter son club librement à l’issue de la saison. Les exigences du clan Alaba seraient trop élevées pour le Bayern Munich et un départ de l’international autrichien lors du prochain mercato estival est probable. Plusieurs clubs seraient intéressés par le joueur de 28 ans à l’instar du PSG, de Chelsea, de la Juventus, du Real Madrid ou encore de Liverpool. Le club entraîné par Jürgen Klopp rêverait d’attirer le joueur du Bayern Munich et aurait déjà noué des contacts avec son agent Pini Zahavi selon The Guardian.

« Liverpool fait partie des cinq clubs essayant d’attirer David Alaba mais le Real Madrid mène la course »