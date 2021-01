Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait boucler une opération à 25M€ !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a prêté Brahim Diaz au Milan AC. Alors qu'ils seraient tombés sous le charme de la pépite espagnole, les Rossoneri envisageraient de le conserver définitivement à l'issue de son prêt. Disposé à vendre Brahim Diaz, Zinedine Zidane réclamerait une somme proche de 25M€. Avant de frapper, le Milan attendrait le bon moment.

En dehors des plans de Zinedine Zidane pour la saison en cours, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC l'été dernier. Alors qu'il s'est parfaitement acclimaté chez les Rossoneri , l'attaquant de 21 ans pourrait ne plus jamais quitter le San Siro. En effet, le Milan AC aurait succombé au charme de Brahim Diaz et ne voudrait pas le laisser repartir au Real Madrid à l'issue de son prêt. De son côté, Zinedine Zidane ne serait pas contre une vente de sa pépite et aurait déjà fixé ses conditions pour son transfert.

Zidane réclamerait 25M€ pour Brahim Diaz ?