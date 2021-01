Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un bras de fer programmé pour une pépite de Zidane ?

Publié le 11 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Flamboyant depuis son arrivée à l'AC Milan, Brahim Diaz aurait convaincu les dirigeants du Real Madrid, qui aimeraient le conserver à son retour de prêt. Mais c'était sans compter la volonté des Rossoneri de garder le jeune milieu de terrain.

Alors qu'il n'entrait pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane après son arrivée au Real Madrid en 2019, Brahim Diaz a rapidement plié bagage pour décrocher davantage de temps de jeu. Prêté à l'AC Milan lors du dernier mercato estival, l'Espagnol renaît de ses cendres et fait l'unanimité, aussi bien du côté milanais que du côté madrilène, qui garde un oeil sur lui. Positionné en milieu offensif, Brahim Diaz enchaîne les belles prestations, de quoi convaincre les dirigeants de la Casa Blanca de lui redonner sa chance à son retour de prêt. Mais les dirigeants des Rossoneri n'ont pas dit leur dernier mot et ne compteraient pas laisser filer Diaz aussi facilement.

Brahim Diaz vers un nouveau prêt à Milan ?