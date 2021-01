Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La première arrivée estivale déjà connue ?

Publié le 10 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

En prêt du côté de l'AC Milan où il fait des ravages, Brahim Diaz va retourner au Real Madrid à la fin de la saison. Malgré les assauts du club italien, les dirigeants madrilènes ne seraient pas enclin à le laisser repartir.

Arrivé au Real Madrid en 2019, Brahim Diaz n'est jamais parvenu à s'imposer sous les ordres de Zinedine Zidane, à tel point qu'il n'a jamais été titulaire en championnat sous les couleurs madrilènes. De quoi précipiter son départ lors du dernier mercato estival, au cours duquel Brahim Diaz a été prêté pour une saison par le Real Madrid, sans option d'achat. Direction l'AC Milan pour le milieu offensif espagnol de 21 ans, qui parvient, depuis le début de la saison, à montrer l'étendue de son talent. Grâce à de belles performances, Diaz a totalement conquis les Milanais, mais il est aussi parvenu à redorer son image aux yeux des dirigeants de la Casa Blanca , qui voudraient par conséquent le garder après l'avoir récupéré au terme de la saison.

Diaz, prêt à confirmer à Madrid ?