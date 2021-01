Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisses pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 10 janvier 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid en prêt cet hiver, plusieurs écuries européennes seraient intéressées par la perspective d’accueillir le buteur serbe dans les prochaines semaines.

Le calvaire de Luka Jovic au Real Madrid pourrait très prochainement s’achever. En manque d’opportunités cette saison avec seulement 208 minutes de jeu toutes compétitions confondues et aucune réalisation inscrite, l’attaquant de 23 ans arrivé à l’été 2019 chez les Merengue en provenance de l’Eintracht Francfort pourrait en effet quitter le club de la capitale espagnole cet hiver. Zinedine Zidane aurait d’ores et déjà donné son accord pour qu’il s’en aille dans le cadre d’un prêt afin qu’il puisse enchainer les matchs en seconde partie de saison et retrouver confiance. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, Luka Jovic intéresserait de nombreuses équipes malgré ses derniers mois délicats au Real Madrid.

L’AC Milan, l’Eintracht Francfort et des clubs de Premier League cibleraient Luka Jovic !