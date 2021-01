Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L'énorme colère de Zinedine Zidane !

Zinédine Zidane était passablement agacé après le match nul de son équipe à Osasuna (0-0), qui s'est déroulé dans un stade à moitié enneigé.

La neige a recouvert une majeure partie de l'Espagne, et la Liga est bien placée pour le constater. En effet, la rencontre entre l'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao, prévue ce samedi à 16h15, a été repoussée à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques. En revanche, l'affrontement entre Osasuna et le Real Madrid a bel et bien été maintenu samedi soir, au grand dam de Zinédine Zidane.

« Ce n'était pas un match de football »