Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 9 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Ancien attaché de presse de l’équipe de France, Philippe Tournon assure que Noël Le Graët pense bien à Zinedine Zidane pour prendre la succession de Didier Deschamps.

Entraîneur à succès du Real Madrid, Zinedine Zidane confiait récemment à l' AFP sa volonté de devenir sélectionneur de l'équipe de France : « Je l’avais dit, ici, il y a une douzaine d’années : si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l’équipe de France ? Ce n’est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c’est lui qui l’a annoncé. On a tous une histoire et moi, l’histoire avec l’équipe de France, elle a été belle jusqu’à mon dernier match. Avec des hauts, des bas, mais mon histoire a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Mais ce n’est pas l’actualité. Il se passera ce qui se passera ». Et cela tombe bien, Noël Le Graët a la même idée.

Le Graët pense à Zidane