Mercato - Real Madrid : La prochaine équipe de Zidane déjà connue ?

Publié le 8 janvier 2021 à 11h00 par D.M.

Ancien attaché de presse de l’équipe de France, Philippe Tournon a confirmé que Noël Le Graët envisageait de placer Zinédine Zidane sur le banc tricolore.

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps devrait rester sur le banc des Bleus au moins jusqu’à la Coupe du monde au Qatar organisé en 2022. Mais qui pourrait bien lui succéder ? Un nom revient avec insistance et ce, depuis plusieurs années : Zinédine Zidane. L’ancien numéro 10 tricolore a réussi sa reconversion et est parvenu à devenir l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zidane se plait en Espagne, mais n’a jamais caché son ambition de diriger un jour l’équipe de France. « Je l’avais dit, ici, il y a une douzaine d’années : si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l’équipe de France ? Ce n’est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c’est lui qui l’a annoncé. On a tous une histoire et moi, l’histoire avec l’équipe de France, elle a été belle jusqu’à mon dernier match. Avec des hauts, des bas, mais mon histoire a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Mais ce n’est pas l’actualité. Il se passera ce qui se passera » avait-il par exemple déclaré à l’ AFP en août dernier.

« Zidane ? C'est à peu près dans l'ordre naturel des choses »