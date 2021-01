Foot - Mercato

Mercato : Luiz Gustavo vers un retour en France ?

Publié le 8 janvier 2021 à 9h25 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 9h26

Alors que Mesut Özil est attendu du côté du Fenerbahce, la formation turque pourrait diriger quelques joueurs vers la sortie comme... Luiz Gustavo, qui aurait été approché par l'OL.